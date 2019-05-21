سلاف فواخرجي تتعرض لحادث أثناء تصوير (خط ساخن)

منشور 21 أيّار / مايو 2019 - 02:39
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

تعرضت النجمة سلاف فواخرجي لحادث أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها  الجديد (خط ساخن)  وتم نقلها إلي إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر و تبين انها تعرضت لشرخ في يدها اليسرى.

وكانت سلاف ستقوم بتصوير مشهد أكشن وأصرت أن تقوم هي شخصيا بتنفيذه بدون الاستعانة بدوبليرة و علقت قائلة : (الحمد لله ربنا ستر ونجاني)، حسب اليوم السابع.

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي كانت مؤخرا عضوا لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك .

كلمات دالة:

© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن