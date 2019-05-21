سلاف فواخرجي تتعرض لحادث أثناء تصوير (خط ساخن)

تعرضت النجمة سلاف فواخرجي لحادث أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد (خط ساخن) وتم نقلها إلي إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر و تبين انها تعرضت لشرخ في يدها اليسرى.

وكانت سلاف ستقوم بتصوير مشهد أكشن وأصرت أن تقوم هي شخصيا بتنفيذه بدون الاستعانة بدوبليرة و علقت قائلة : (الحمد لله ربنا ستر ونجاني)، حسب اليوم السابع.

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي كانت مؤخرا عضوا لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك .