سلاف فواخرجي تحتفل بنجاح ابنها علي في يوم عيد ميلادها

البوابة-احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بنجاح نجلها علي بالشهادة الإعدادية، إذ شاركت فرحتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت فواخرجي في (فيسبوك) صورًا لابنها علي أرفقتها بتعليق أكدت فيه أنها حصلت على أجمل هدية لعيد ميلادها هذا العام، وهي نجاح ابنها، قائلة: (ما بتقول الأم لولادها انو نجاحكم أكبر هدية، ما بيكون كلام وبس.. هي أكبر حقيقة).

وصفت سلاف نفسها بـ(أسعد أم) في العالم لأنها حصدت نجاح ابنها في مثل هذا اليوم المميز، مضيفة: (ولما اليوم بعيدي بتهديني نجاحك وتفوقك..‎ أنا بكون أسعد أم.. وما بدي أكتر).

و شكرت النجمة السورية الجميع بالقول: (‎شكرا يا الله… شكرا يا علي… ‎شكرا للمدرسة ولكل الأساتذة اللي تعبوا... ‎ولكل الرفقة الطيبين... ‎شكرا حمزه، شكرا وائل).

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تعود سلاف فواخرجي للسينما من خلال بطولة الفيلم الطويل (سلمى) للمخرج جود سعيد والذي انطلق تصويره في مناطق متفرقة من سورية قبل أيام.