سلاف فواخرجي تصدم متابعييها بأحدث إطلالاتها على (إنستجرام)

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وظهرت سلاف في الصورة بإطلالة سيدة مسنة بشعر سادة الشيب ووجه شاحب لا يوجد به نضارة تظهر به علامات الشيب منوهة أنها شخصية مسلسلها الجديد حيث علقت على الصورة قائلة :( ميرامار من شارع شيكاغو، حسب موقع صدى البلد.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :(راح يكون عمل يجنن بالتوفيق دائما أروع ممثله)، وتابعت أخرى قائلة:(انت ممثلة قديرة أنا صدقتك من الصورة اومال لما اشوف المسلسل، انا مستنياه بفارغ الصبر).