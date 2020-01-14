سلاف فواخرجي عن قتيل فيلا نانسي عجرم: (الله يرحم ابن بلدي)

أكدت الفنانة سلاف فواخرجي، تعليقا على حادث فيلا نانسي عجرم، أن القانون هو الفيصل، مشددة على وقوفها مع ابن بلدها إذا كان له حق، قائلة:(كل نقطة دم منه هي من دمي، ولو نانسي ودكتور فادي مذنبين أكيد رح ياخدوا جزاءهم)

وكتبت سلاف، عبر حسابها على (انستجرام): (القانون هو الفيصل، وفي ظالم وفي مظلوم، وفي عدالة على الأرض ولو بنسب قليلة، وفي عدالة بالسما أكبر من كل النسب، كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان، والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي أكيد، بس لما بتكون الأمور لسا ما اكتملت صورتها، ولما بتكون بإيدين القضاء)، حسب موقع اليوم السابع.

و تابعت سلاف: (الله يرحم ابن بلدي ويصبر أهله وعيلته وأولادة، وولادة متل ولادي وولادنا كلنا، وإن شاء الله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع مابيخلصوا، والرب وحده اللى بيقتص من الظالم عاجلا أو أجلا، اتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم أوصياء عالمجتمع، وكل واحد فينا عنده مية مشكلة ومية عيب، وكلنا معرضين بلحظة ما نكون مظلومين أو ظالمين، وأكيد في شى ما حدا بيعرفه صار، واللي صار أكبر من فن وشهرة، في بيوت وفي أسرار وفي بشر، عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع محمد الموسى، ولهم كل الاحترام والتقدير، وعنا ثقة قبل كل شيء بالله العادل والرحمن والرحيم، وخلوا البشر بحالهم ولا يكونوا سلعة نسوقلها).