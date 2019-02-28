نجم بوليوود سلمان خان

ذكرت تقارير صحفية في مومباي أن النجم الهندي سلمان خان يستعد في الفترة القادمة للبدء بتصوير الجزء الثالث من الفيلم الشهير "Dabangg"، ومن المقرر أن تكون أولى المشاهد المصورة والتي ستكون انطلاقة العمل في مطلع شهر نيسان القادم.

الفيلم الأكثر انتظارًا في السينما "Dabangg" في الجزء الثالث من السلسلة، حيث تم إطلاق أولى أجزاؤه في عام 2010، وكانت قد شاركت في البطولة النسائية ولا زالت مستمرة حتى الآن الفنانة سوناكشي سينها.

وقال منتج الفيلم في إحدى المقابلات مؤخرًا وهو شقيق الفنان سلمان خان أن التصوير سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر نيسان، وسيتم تصوير بعض المشاهد في منطقة ماهيشوار ومن ثم واي وأخيرًا في مومباي، ووعد الجمهور أن هناك الكثير من التشويق والإثارة في انتظارهم.

يشار إلى أن نجم بوليوود سلمان خان ينهي حاليًا عمله مع المخرج علي عباس ظفار من خلال آخر أعماله وهو فيلم "بهارات" الذي تشاركه في البطولة النجمة كاترينا كيف ومن المقرر أن يتم عرضه في السينما تزامنًا مع موسم عيد الفطر.

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