سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده الـ53..وكاترينا كيف توجه له هذه الرسالة!

النجم سلمان خان يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ53

يحتفل اليوم الـ27 من ديسمبر جميع محبي النجم الهندي سلمان خان بيوم ميلاده، حيث أصبح يبلغ من العمر الآن 53 عامًا، وكان قد احتفل بحضور عائلته وأصدقائه في منزله والذي حضر منهم أنيل كابور وضياء ميرزا وسانجاي ليلا وعدد آخر من النجوم.

ولم تتأخر النجمة كاترينا كيف عن معايدة زميلها وصديقها المقرب في هذا اليوم المميز، حيث قامت بمشاركة صورة لها برفقة سلمان خان وتركت عليها تعليقًا قالت فيه: " عيد سعيد سلمان خان، كن دائمًا في القرب"، ليتفاعل معها المتابعين ويهنئ كل منهم بدوره نجمه المفضل بهذه المناسبة.

View this post on Instagram Happy birthday @beingsalmankhan, keep being A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif) on Dec 26, 2018 at 10:38pm PST

الجدير بالذكر، أن الفنان سلمان خان والنجمة كاترينا كيف اجتمعوا سويًا في الكثير من الأعمال السينمائية ولعل من أشهرها فيلم "Tiger Zinda Hai"، الذي قام بإخراجه المخرج الهندي الشهير علي عباس ظفار.