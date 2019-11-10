سلمان خان يصل دبي ويقابل جمهوره ضمن الجولة الترويجية لفيلمه الجديد "Da-Bangg 3"

استكمالًا للجولة العالمية الناجحة لفيلم "Da-Bangg 3"، وصل الفنان الهندي سلمان خان برفقة فريق العمل الخاص بالفيلم إلى دبي مؤخرًا وقدموا عرضًا مثيرًا على مسرح "كوكاكولا" يوم الجمعة الـ8 من نوفمبر والتقوا بالمعجبين الذين حضروا من كل مكان وسط أجواء حماسية.

وفي لقاء صحفي لموقع "خليجي تايمز"، تحدث نجم بوليوود عن الجولة الخاصة بفيلمه الجديد، وقال: "عندما تحب الأشياء التي تفعلها، وتتحول عاداتك إلى مهنتك التي تقوم بها لكسب العيش، سيكون لديك كل الطاقة والحماس تجاه ذلك".

وتابع قائلًا: "لقد استمدينا طاقتنا من المعجبين الذين حضروا لمشاهدتنا"، وقدم سلمان أفضل ما لديه على المسرح في ذلك اليوم، ونقل حماسه إلى باقي أفراد طاقم العمل ليقدموا أفضل ما لديهم أيضًا على المسرح".

وتحدثت بطلة الفيلم جاكولين فيرنانديز عن سلمان خان واصفة إياه بملهمها في العمل وقالت: "أحب العمل معه وأتابع ذلك إلى جانبه لأنه يحفزنا باستمرار ويلهمنا لنكون الأفضل".

وفيلم سلمان خان الجديد صدر مؤخرًا في شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن سلسلة من أفلام الحركة الهندية، من إخراج أبهيناف كاشياب، وشارك فيه سلمان خان، سوناكشي سينها، أرباز خان، فينود خانا، ماهي كل.

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