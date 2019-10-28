شاروخان يروي تفاصيل دخوله السجن سابقًا بعد ضربه لأحد الصحفيين..وهذا ما حدث!

حل الفنان الهندي شاروخان ضيفًا على أحد البرامج الحوارية مؤخرًا مع المقدم الأميركي الشهير "ديفيد ليترمان" عبر شبكة نتفليكس، وكشف نجم بوليوود خلال الحلقة عن الكثير من الأمور والتفاصيل المهمة في حياته والتي لم يعرفها أي أحد من قبل.

وبعد الحديث عن عائلته، ومشاركته لقصة نجاحه وكيف حقّق أحلامه، كشف شاروخان عن أشياء أخرى لم تكن معروفة أبدًا لدى معجبيه، وذلك خلال الحوار الطويل الذي استمر لمدة ساعة كاملة.

وكانت الصدمة للجميع عندما كشف نجم بوليوود أنه تم القبض عليه سابقًا ودخل السجن لأيام، والسبب يعود إلى أنه قام بضرب أحد الصحفيين لأنه قام بنشر شائعات عنه وعن إحدى زميلاته في مجال التمثيل، وأكد أنه شعر في وقتها بالانزعاج الشديد بعد قراءة المقالة التي كُتبت عنه.

وتابع شاروخان القصة قائلًا: "لقد كنت جديدًا في مجال السينما والأفلام، لذا كنت أتفاعل مع كل الأخبار التي يذكر فيها اسمي، وأنا ممتن أنه لم يكن هناك في وقتها مواقع تواصل اجتماعي، فقط مجلات وما شابه".

As always @Letterman so erudite...so eloquent...”You don’t even know, eh, may be you do know, but this is eh, I don’t know, you know what I’m talking about...” my most cherished intro for any public appearance...love it. https://t.co/8qHwtcs9zY — Shah Rukh Khan (@iamsrk) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

وأضاف: "لقد شعرت بالغضب الشديد..وعلى الفور اتصلت بذلك الصحفي وقلت له: هل انت من كتب ذلك؟..ومن ثم توجهت إلى مكتبه وأسأت التصرف كثيرًا، وأذكر أنني صرخت بقوة في أرجاء المكان وقمت بضرب وتهديد كل من حولي، وبعد ذلك تم القبض علي من قبل الشرطة".

للمزيد من أخبار بوليوود اقرأ أيضًا: