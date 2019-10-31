أنباء عن تدهور الحالة الصحية لأيقونة بوليوود أميتاب باتشان..تعرفوا على التفاصيل

تحدثت خلال الأيام الماضية العديد من المواقع والصحف الهندية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الهندي أميتاب باتشان، وبحسب ما ذكر أنه تم نقله إلى مستشفى نانافاتي في مومباي وتبين أنه يعاني من مشاكل في وظائف الكبد، وهو ما أثار حالة من القلق لدى محبيه.

وفي التفاصيل، دخل صاحب الـ77 عامًا إلى المستشفى مؤخرًا بعد تدهور حالته الصحية وظهور مشاكل لديه في وظائف الكبد، إلّا أن أنباء أخرى أفادت أن نجم بوليوود أميتاب باتشان بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي أمراض، ودخوله للمشفى كان مجرد زيارة لإجراء الفحوصات الطبية الدورية وكل ما تم تناقله حول مرضه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان أيقونة بوليوود قد حرص على التواصل بشكل مستمر مع جمهوره من خلال حساباته على مواقع التواصل، وذكر لاحقًا عقب خروجه من المستشفى أن زيارته هناك لفترة كانت لها فائدة عظيمة حيث خسر من وزنه 5 كيلوغرامات وهو ما جعله يشعر بالسعادة.

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