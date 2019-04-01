النجم سلمان خان

غمرت السعادة قلوب معجبي ومحبي الفنان الهندي سلمان خان، وذلك لاقتراب الموعد المقرر للبدء بتصوير الجزء الثالث من سلسلة الفيلم الشهير "Dabangg" بعدما أعلن نجم بوليوود عن ذلك بالفيديو فور وصوله إلى المطار في الهند عقب عودته من المملكة العربية السعودية.

وأعرب سلمان خان خلال الفيديو الذي شاركه مع جمهوره، عن سعادته وحماسه الشديد بمناسبة انطلاق تصوير الجزء الثالث من الفيلم الأكثر شعبية "Dabangg"، والذي يشاركه في البطولة أخيه أرباز خان، وذلك بعد نجاح الجزء الأول والثاني بشكل كبير.

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Mar 31, 2019 at 6:24am PDT

الفيلم سوف يكون تحت إشراف المخرج "برابهو ديفا" والذي يعمل إلى جانب سلمان خان منذ 10 سنوات، ومن المتوقع أن يحطم الفيلم كل المقاييس ويحصد نسبة ايرادات عالية بمجرد بدء عرضه في دور السينما، وستشارك في بطولته النسائية النجمة سوناكشي سينها والتي انضمت لطاقم العمل مؤخرًا.