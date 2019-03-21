سلمان خان يُهدي كاترينا كيف هدية فاخرة..لن تصدقوا كم بلغ ثمنها!

سلمان خان وكاترينا كيف

كشفت مصادر صحفية في مومباي عن قيام نجم بوليوود سلمان خان بشراء سيارة باهظة الثمن لأقرب صديقاته وشريكته في عديد من الأعمال السينمائية الهندية، وهي النجمة كاترينا كيف.

وقدم سلمان هديته لزميلته كاترينا كيف والتي هي عبارة عن سيارة من نوع "رينج روفر" ودفع ثمنًا لها أكثر من 250 ألف دولار، وبحسب التقارير الصحفية فإن سلمان خان كان قد اشترى 3 سيارات أخرى أيضًا وقام بتقديمها كهدية لعدد من أفراد عائلته.

على الصعيد الفني فإن سلمان خان شارك مع كاترينا كيف في آخر الأعمال السينمائية من خلال فيلم "Tiger Zinda Hai"، ومن المقرر أن يظهرا سويًا من جديد من خلال الفيلم الجديد "بهارات" والذي من المقرر أن يتم عرضه في دور السينما في موسم الأعياد لعام 2019.