سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة لامعة وتناسب شخصيتها في مهرجان القاهرة للدراما

تألقت الفنانة المصرية الشابة سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما 2022 بإطلالة جريئة ومميزة من تصميم اللبناني العالمي ايلي صعب.

سلمى أبو ضيف تتألق في مهرجان القاهرة للدراما بإطلالة من إيلي صعب

تألقت الفنانة المصرية الشابة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما ببدلة مكونة من بليزر وبنطلون باللون الأسود، وجاءت البدلة لامعة.

وأضفت الفنانة الشابة الجراة على البدلة بارتداء توب من قماش الشيفون الأسود والذي كشف عن جسدها، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت مكياج صارخ، مع ارتداء إكسسوارت ومجوهرات لامعة.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة الفنانة الشابة وتغزل العديد من الجمهور بإطلالتها معتبرين أنها ناسبت شخصيتها، فيما اعتبر البعض أن الإطلالة تحمل بعض الجرأة.

سلمى أبو ضيف ومسلسل منعطف خطر

شاركت الفنانة الشابة مؤخرًا في مسلسل "منعطف خطر" والمأخوذ عن الدراما العالمية the killing، وجسدت دور فتاة نشطة على مواقع التواصل الاجتناعي تدعى سلمى، يتم ايجادها مقتولة لتبدأ الأحداث.\

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم أبرزهم باسل خياط، باسم سمرة، ريهام عبدالغفور، وهو من إخراج السوري السدير مسعود الذي أثبت جدارته في عالم الإخراج.

ويتكون المسلسل الذي انتهى عرضه مؤخرًا على منصة شاهد من 15 حلقة، وحظي باشادات واسعة من قبل الجمهور، وأشاد الجمهور بالأخراج وبأداء الفنان السوري باسل خياط في شخصية المحقق هشام، كما كان هناك العديد من الاشادات بالفنان باسم سمرة الذي جسد دور والد سلمى.

