سلمى رشيد تبكي بعد فوز منتخب المغرب.. وتلتقط صور مع المعجبين

احتفلت الفنانة المغربية سلمى رشيد بفوز منتخب بلادها المغرب في مباراته ضد الإسبان من مدرجات الملعب، وسط هتاف المشجعين وحماسهم.

سلمى رشيد تحتفل بفوز المنتخب المغربي

وشاركت سلمى رشيد متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق مقتطفات من الأجواء الحماسية التي أشعلت مدرجات الملعب، حيث تمكنتا من توثيق اللحظة التي تمكن فيها حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو من صد إحدى ركلات الترجيح، والفخر الذي شعر به المشجعين المغاربة والعرب.

وتظهر رشيد تذرف دموع الفرح بهذا الإنجاز الضخم لمنتخب بلادها، كما التقطت الصور رفقة محبيها ومعجبيها الذين تهاتفوا لتوثيق هذه اللحظات مع نجمتهم المفضلة.

وأرفقت رشيد الفيديو بأغنية المونديال "أرحبوا"، وتعليق تعبر من خلاله عن فخرها بفوز منتخب بلادها، وكتبت: "الحمد لله شكرا يا أسووووود فرحتونا".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو رشيد، فكتبت إحداهن: "كيف لا ينتصرون وهم يحضون بتشجيع فاتنة ساحرة الجمال تدعى سلمى رشيد"، وأضافت أخرى: "وجهك فال خير عليهم من نهار مشيتي وهوما كيربحوا".

وتمنى الكثيرون للمنتخب المغربي الفوز في النهائيات، فكتبت إحداهن: "الحمدلله مبروووووك الفوز عقبال النهائي يارب إن شاءالله بالتوفيق".

سلمى رشيد ضيفة "ليالي المونديال"

وفي وقت سابق، حلَّت رشيد ضيفة في برنامج "ليالي المونديال" إلى جانب الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، وتمنت أن تكون الحلقة الأعلى مشاهدة، وشكرت قناة قطر على الستضافة، قائلة: "شكرا لقناة قطر على حسن الاستضافة والكرم ولكل طاقم البرنامج وسعيدة ان حلقتنا انا والفنان السعودي الكبير خالد عبد الرحمن تكون الاعلى مشاهدة ببرنامج ليالي المونديال..شكرا على وفاءكم و حبكم..والله ماعرفت شنو اقول..شكرا".



