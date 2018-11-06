سلمى رشيد تستعرض هديتها الباهظة من زوجها.. ميكرفون مرصع بالألماس!

سلمى رشيد

استعرضت الفنانة المغربية سلمى رشيد هدية باهظة الثمن تلقتها من زوجها الذي لم تكشف عن هويته للإعلام أبدًا، ونشرت رشيد عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو تستعرض فيه الهدية وهي عبارة عن ميكرفون من الذهب ومرصع بالألماس والذهب الأبيض، وكُتب عليه إسمها.

وكشفت الفنانة المغربية عن سعادتها بهذه الهدية موجهة الشكر لزوجها، وموضحة لجمهورها أنها شاركتهم هديتها وذلك لانها فنية وسوف يشاهدونها معها على المسرح بطبيعة الحال.

والجدير بالذكر أن الفنانة المغربية والتي كانت قد بدات مشوارها الفني من خلال مشاركتها ببرنامج اراب ايدول بموسه الثاني ووصلت إلى مراحله النهائية، كانت قد اعلنت خطوبتها على رجل من خارج الوسط الفني في شهر ديسمبر من عام 2016، واحتفلت بزفافها بشكل سري منذ ما يقارب العام، وحرصت الفنانة المغربية على إبقاء حياتها الخاصة سرية وبعيدة عن الإعلام والصحافة وهو ما نجحت به بالفعل.