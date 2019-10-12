سلمى رشيد تستقبل مولودها الأول و تكشف عن اسمه (صورة)

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، جمهورها فرحتها بإنجابها مولودها الأوّل من خلال نشرها صورة عبر (إنستجرام) .

وظهرت رشيد والابتسامة تكسو وجهها بالكامل، وهي تحمل مولودها بين يديها وتنظر إليه، وهو ما عكس مشاعر الأمومة والحنان التي تدفّقت داخلها تجاه مولودها، معلّقة :(مع طفلي يانيس.. الحمد لله)، حسب موقع دنيا الوطن.

وانهالت الرّسائل على الفنانة من قبل متابعيها ومحبّيها عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقدّمين لها التّهاني والتّبريكات بقدوم طفلها الأوّل، متمنّيين لهما السّعادة الدّائمة في حياتهما.

وسبق أنْ صرّحت الفنانة المغربيّة بأنّها تلقّت العديد من عروض الزّواج قبل ارتباطها بزوجها الحاليّ من رجال خليجيين، وبعض الدّول العربيّة الأخرى، ولكنّها فضّلت الزّواج من ابن بلدها المغربيّ.





