سلمى غزالي ترد على من يتهمها بنسيان شقيقتها ريم

خرجت شقيقة الفنانة الجزائرية الراحلة ريم غزالي في مقطع فيديو للرد على المنتقدين، الذي يتهمونها بنسيان شقيقتها المتوفاة.

سلمى غزالي ترد على منتقديها

وقالت سلمى غزالي في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص بنبرة يعتصرها الألم والحزن، أنها لم تنشَ شقيقتها ريم غزالي، التي توفيت بمرض السرطان العام الماضي، وما تعرضه عبر حساباتها من لحظات عائلية وشخصية، لا يعني أنها بقمة السعادة.

وطلبت كل من يمر بمرحلة مشابهة بالتي مرَّت بها من فقدان شخص عزيز، أن يقف من جديد على قدميه ويبتسم، مُشيرةً إلى والدتها بحاجة ضحكتها، كذلك زوجها وأولادها وجمهورها.

ولفتت إلى أنها حظرت المتابعين الذين يتهمونها بنسيان شقيقتها، إذ أنهم لا يهمونها ولا توَّد أن يصل كلامها لهم.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقتها المهذبة في الرد، وهاجموا منتقديها، فكتبت إحداهن: "يبون الاشخاص يعيشون في دوامة حزن عشان مايقولون انتوا نسيتو اللي مات ديننا امرنا الحزن ثلاث ايام فقط والباقي فالقلب".

وأضافت أخرى: "مدري الناس وش هالفضاوة الي فيهم مالكم صلاح انشغلوا بنفسكم".

وتابعت أخرى: "مافيه اصعب ولا اغلى من الاخوات لكن كلامها صح ربنا قهر عباده في الموت الحياة تستمر ولا احد ينسى غواليه وما حدا يعرف بالقلوب".

وفاة ريم غزالي

يذكر أن ريم توفيت في شهر مارس عام 2021، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث بدأت رحلة علاجها في الولايات المتحدة الاميركية، ثم أكملتها في فرنسا حيث توفيت.

ريم بدأت رحلة العلاج من مرض السرطان في الولايات المتحدة الاميركية، ثم أكملتها في فرنسا حيث توفيت.

ونعت سلمى شقيقتها في منشور عبر صفحتها في انستغرام، كتبت فيها: "منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم".

وتابعت: "ما فارقتني الابتسامة لاني بعرف انو الله ارحم واختارلك الاحسن ادعولها بالرحمة فأنا متأكدة انو ربنا رح يعطيها اشياء كتير طيبة".

وأضافت سلمى: "الله يصبر ماما وبابا ويعطيهم القوة والحمدالله على رحمتك يا رب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله يرحمك برحمتو يا ريم".



