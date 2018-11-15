سلوم حداد بدل عباس النوري لشخصية (ابو عصام) في (باب الحارة)

اتفق المخرج بسام الملا اتفق مع الممثل السوري سلوم حداد ليكون بطل الجزء العاشر من مسلسل (باب الحارة) بديلاً عن الممثل عباس النوري الذي تمّ استبعاده عن العمل بشكل نهائيّ، حسب موقع الفن.

الملا يبحث عن جهات إنتاجية بعد انسحاب قناة mbc، لكنّه بكل الأحوال سيصوّر عمله خارج سوريا بعدما آلت القضية لصالح شركة إنتاج أخرى وبالتالي فإن هذه الشركة ستنتج نسخة أخرى من العمل الشامي والشهير وتفكر بإعادة عباس النوري بشكل فعلي ليؤدي دور (أبو عصام).

وتقول بعض التسريبات إن الشركتين تتفاوضان لإنتاج نسخة واحدة من هذا العمل بالتراضي، لكن حتى الآن مازالت القرارات غير رسمية.