سلوى المطيري: زواج الهام الفضالة مسرحية لتشجيعي على الزواج.. ومودل روز: المرأة عدوة المرأة

أثارت الكويتية سلوى المطيري حالة من الجدل بسبب فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في سناب شات تتحدث من خلاله عن زواج الفنانة الكويتية الهام الفضالة من الفنان شهاب جوهر.

وقالت سلوى المطيري إن زواجهما مسرحية لإقناعها بالزواج والإنجاب، وكشفت المطيري أنه في وقت سابق شاهدت رؤيا انها تنجب ولد بعمر الـ 50 يصبح منقذ للبشرية.

وأن زواج الهام الفضالة وهي فنانة ناجحة و مليارديرة على حسب وصف سلوى المطيري بالإضافة لكونها جدة هو طريقة لإقناعها لوقف تناول حبوب منع الحمل التي بدأت بتناولها من أجل اقناعها بالزواج والإنجاب حتى ياتي مخلص البشرية.

سلوى المطيري تتعرض للسخرية من جديد

وأثار الفيديو موجة من السخرية ضد سلوى المطيري هي ليست الأولى، حيث انها عادة ما تثير الجدل بسبب تصرفاتها وتعليقاتها وتصريحاتها وجاء في تعليقات الجمهور: "هذي دخلت ستين الف موضوع مع بعض.. سوالفها احلام العصر"

وفي تعليق آخر: "من إلهام الفضالة لخالد عبد الجليل لسوريا لحبوب منع حمل وتجيب طفل عمره ٥٠ اح راسي"، وقالت إحدى المتابعات: "الزبده انها تقول الهام فضاله سوت هالحركه عشان تقنع سلوى تزوج وان العمر ما يوقف"



مودل روز تدخل على خط زواج الهام الفضالة

ولم يتوقف الامر عند سلوى المطيري إذ دافعت السعودية موديل روز عن الهام الفضالة بسبب التعليقات التي هاجمتها بشدة وقالت في فيديو تم تداوله عبر السوشال ميديا: "لما أقرأ تعليقات عن الموضوع كمية تخلف فظيعة.. أغلب التعليقات جدة وتتزوجين عندك حفيدة وتتزوجين عمرك هالعمر وتتزوجين".

وأضافت: "إلى متى هذه التعليقات المتخلقة حتضل ساجنة المرأة في سجن العمر.. خلاص بالنسبة لهم بس تصير المرأة عمرها 40 لازم تموت انتهى دورها في الحياة.. ان شاء الله لو عمرها 90 سنة وفيها حيل ليها حق تتزوج وتلبس الي تبيه وتعمل الي تبيه وتعيش حياتها.. لانه بكرا اذا راح حالحيل وراح العمر لما تقعد تفكر وتقول انا ليش ما سويت هالاشياء عشان كنت خايفة الناس شو تقول عني.. يعني قسمًا بالله المرأة عدوة المرأة.. ما عمري شفت كومنت من رجال يقول والله جدة تزوجت.. عجوز راحت تزوجت.. عمرة ما رجال علق كذا.. المرأة عدوة المرأة طبيعي".

وأردفت: "يبغون الناس يخلصون حياتهم.. يعني المرأة تطلقت لازم حياتها تخلص.. وصلت لعمر معين ما تزوجت المفروض توقف حياتها.. ارملة المفروض توقف حياتها.. كل انثى من حقها تعيش انوثتها".