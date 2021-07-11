مودل روز وسخرية واسعة بسبب شكلها قبل وبعد الفلتر...هل هنالك فرق؟

تعرضت السعودية مودل روز لسخرية واسعة من رواد السوشال ميديا بعد تداول فيديو لها خلال بث لايف كانت قد أطلقته عبر حسابها في انستقرام.

الفيديو أظهر روز وهي تتحدث مع متابعينها ومن بعدها تفاجأت بأن الفلتر تم إزالته تلقائياً لتبتعد عن الشاشة لـ ثواني ومن ثم تعود مُجدداً بعد أن عاد الفلتر. الحركة التي قامت بها روز اعتبرها البعض هرباً وتوتر من الموقف المحرج الذي حصل معها خاصةً أنها دائماً ما تصرح بأنها لا تحب إستخدام الفلتر وتفضل أن تكون على طبيعتها.

الجمهور انقسم ما بين ساخر منها بسبب استخدام الفلتر وهو ما يتعارض مع تصريحاتها السابقة وبين ما لم يجد أي فرق يذكر بين شكلها بالفلتر ومن دونه.

مودل روز تتحدث عن الخيانة والغدر

كشفت روز أنها تعرضت للغدر والخيانة من قبل طليقها وليس كما صرح هو أن الشاب الذي تعرفت عليه ويدعى نيكولا هو من قلب حياتها رأساً على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وجعلها تغير معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع إبعادها عنه.

رد طليق مودل روز

لم يمر وقت طويل على تصريحات روز حتى حاء رد طليقها سريعًا، حيث نشر آية قرأنية "ويل يومئذ للمكذبين" مشيراً إلى ما ذكرته روز من خيانة وكذب ونفاق، وتابع حول موضوع الكذب أن روز وصديقها تسببوا باعتقاله من قبل الشرطة بعد شكوى بتهمة محاولة قتل صديقها نيكول.

وتابع طليق روز أن الأخيرة كانت تقف أمام المنزل وتضحك على وضعه وقامت بتصويره وشاركت الفيديو مع المحامي بغاية إرساله إلى مكتب التأشيرات لمنعه من دخول البلد مجدداً.

كما أضاف أن أصدقاء روز حالياً معروفين بسمعتهم السيئة والتي منها تجارة المخدرات، كما تابع أن سبب ابتعاد أصدقائها عنها هو ما فعلته بحق زوجها والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بحقه.



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