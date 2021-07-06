سلوى المطيري تشبِّه حبيبها السوري بالمجرم الوسيم كاميرون هيرن.. والمتابعون "حتى أنت"!‎

ما تزال الثرية الكويتية سلوى المطيري تسترجع ذكريات قصة حب عاشتها في الماضي، وقد أعادت قضية الشاب الوسيم كاميرون هيرن الذي قتل أم وابنتها بسبب سرعته الفائقة في القيادة إلى ذاكرتها حبيبها السوري.

كشفت سلوى المطيري في فيدو شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أن حبيبها السوري يشبه في ملامحه كاميرون هيرن، وقالت: "الحمد لله أنه طلع كاميرون هيرون الأمريكي يلي عمره 21 سنة لأن أنا كنت قبل كنت أقلكم عن محمد السوري وأنتو مو قادرين تتخيلون، كنت أقلكم الي شافه رح يخترع، حركاته كأنها لعبة".

وسارع المتابعون للتعليق على الفيديو بطريقة ساخرة، وعلَّق أحدهم على حسابها: " كلنا عشنا اجمل قصص الحب في خيالنا حبيبتي سلوى".

وكتب آخر: " قسم بالله ضحكت وانا متضايقة جدا تضحكني سلوى الله يسعدها".

وكشف آخر:"أنا صراحة أشكر القدر إنه جا شخص يشبه محمد، ويذكرني بمحمد، لأن أجمل قصة حب عشتها كانت مع محمد".

وطالب أحد المتابعين من المطيري نشر صورة حبيبها السوري، كما طالبوا حبيبها بالكشف عن هويته إذا ما رأى الفيديو خاصته، وكتب أحد المستخدمين: " محمد السوري رجاءً اذا عم تشوف البوست فرجينا حالك".

سلوى المطيري دون حجاب

وفي وقت سابق، أثارت مشهورة السوشال ميديا المطيري الجدل بعد ظهورها دون حجاب عبر حسابها في سناب شات.

وشاركت سلوى والمعروف عنها أنها شخصية مثيرة للجدل فيديو وهي تتحدث عن رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي السابق، ولم يكن الكلام واضح بشكل جيد وذلك لأن الفيديو مجتزأ من فيديو أطول منه.

بعد فترة وجيزة من تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى حد بعيد، بادرت المطيري بحذف الفيديو مباشرةً من حسابها وعادت وشاركت فيديو آخر تؤكد أنها ظهرت بدون حجاب بالخطأ وأنها كانت لا تقصد هذا وصورت المقطع ولم تلتفت أنها بدون حجاب، كما أنها طالبت من شاركوا المقطع الذي ظهرت فيه بدون الحجاب بحذفه وإزالته تماماً.

سلوى المطيري متهمة بغسيل الأموال

يذكر أن المطيري كانت قد أطلقت تصريحات مثيرة للجدل بعدما بعد تداول اسمها في قضية غسيل الأموال الشهيرة في الكويت، وعلقت وقتها بـ "صار لي سنين مع متابعيني وما غسلت أموال".

وتابعت الناشطة الكويتية "ولا مرة غسلت أموال ليش إيش ناقصني ها بنت البطة السودا أنا.. أنا اليوم زعلانة وهاذول اللي بقالهم سنة وينهم عني".