سليم صبري يكشف مرض زوجته ثناء الدبسي.. وهذا أكثر ما يحبه بها

تطرق سليم صبري للحديث عن مرض زوجته الممثلة السورية ثناء دبسي خلال حلوله ضيفة في برنامج "إنسان" مع الإعلامي عطية عوض، مُشيرًا إلى أنها تعاني بعض المشاكل الصحية تحديدًا في شبكة العين.

سليم صبري يقترح التبرع بعينه لزوجته ثناء دبسي

وكشف أنه اقترح التبرع بعينه لها، إلَّا أن الأمر مستحيل طبيًا، قائلًا: "يا ريت أعطيها عيني، أتمنى ذلك لكن طبيًا غير ممكن".

وقال معربًا عن حزنه وألمه وخوفه على زوجته: "ما بتتخيل قديش مشكلة صعـب الواحد حبيبتو وحياتو عم يشوفها عم تعـاني من عيـنها، والرؤية صعبة كتير، ما بقدر أوصفلك مقدار الألم".

وأوضح أن السنين مرَّت دون أن يشعر بها، ووصف صبري الحب، قائلًا: "الحب هو سبب الحياة، بدون الحب تنتهي الحياة، هذا بالمختصر".

سليم صبري عن زوجته: "كل شي فيها رائع"

وعن أكتر الصفات الذي يحبها بزوجته ثناء، أشار أنه يحب كل شيء فيه، قائلًا: "ما في أي شيء في استثناء لا بروحها لا بجسدها لا بعينها، لا بكلامها، لا بتفكيرها، لا بطموحها، لا بطبخها، لا بإيديها، كل شي فيها رائع أو أكتر من رائع، صعب التعبير".

وأوضح صبري أنه يبكي بقلبه في كل مرة يرى فيها زوجته تتألم، إذ لا يفضل ذرف الدموع كي لا ترى حزنه.

ولفت إلى أن فكرة خيانة الرجل للمرأة فكر نسائي، مؤكدًا على أنها فكرة خاطئة ولا يجوز تعميمها.