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سماح أنور كما لم ترها من قبل و الجمهور في صدمة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 09 حزيران / يونيو 2023 - 03:27
سماح أنور
سماح أنور

البوابة-نشرت الفنانة سماح انور صورا لها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالهما بإطلالات غريبة صدمت متابعيها.

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سماح أنور

هذا و لم تعط سماح أنور  ايّ ايضاحات حول الصورتين باستثناء تعليقها :(Vogue 2023). وقد أشارت بعض المصادر الى استخدام الممثلة تقنيّة الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الإطلالتين.

سماح أنور

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سماح أنور كانت مسرحية (في انتظار بابا) من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح مطلع العام الجاري، حيث عرضت المسرحية لموسمين على خشبة المسرح القومي بالعتبة، و هي من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، و عن نص (الإلياذة)للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا.

سماح أنور

 

كلمات دالة:سماح انور

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