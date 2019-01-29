سما المصري

احتفلت سما المصري على طريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وذلك بعد صدور الحكم النهائي من محكمة جنح الأزبكية ببراءتها من تهمة وجهت إليها مؤخرًا، حيث أنها نشرت صورة جريئة لها وعلقت: "طب مفيش مبروك على البراءة النهاردة من تهمه أغنية بلاش من تحت ياحودة؟؟ دا حتى الصورة دي جديدة".

وفي التفاصيل، كانت المصري قد كتبت سابقًا عن هذه القضية وقالت: “الحق ظهر الحمد لله…..أصدرت اليوم محكمه جنح الازبكيه برئاسه المستشار /أحمد شاكر حكمها علي المتهم/عرفه محمد احمد وشهرته/باسم فيجو حكما بتغريمه ((خمسه عشر الاف جنيه ))وذلك لقيامه بتأليف وتوزيع ونشر اغنيه((بلاش من تحت ياحوده)) وانسبها والصقها بالفنانه سما المصري ووضع اسمها عليهاوهي لا تعلم عنها شيئ من قريب أو بعيد وذلك بعد تحقيقات نيابه الازبكيه وايضا تحريات مباحث الانترنت …..بقي اسمك عرفه ومسمي نفسك باسم يامزور يانصاب؟؟".

وتابعت::"لولا انت من سوهاج والصعايده جدعان كنت رحت نفختك قدام اهلك ياشمام….المره دي غرامه لو مالمتش نفسك وحياه الصعايده الجدعان هاحبسك وابقي خلي حوده ينفعك باه يابيئه ياابو اغاني بيئه ذيك…خلوا بالكم من الواد دا دا حورتجي ونصاب وسرسجي ومزور…. والناس اللي ماكانتش مصدقه أن الاغنيه مش بتاعتي اذيكم دلوقتي مش اوساخ ذي ماانتوا ولا نضفتوا شويه؟؟.بيتهيالي هتفضلوا اوساخ مفيش فايده فيكوا…..ياريت الناس اللي بتحبني ماتصدقش كل حاجه تتنشر عني انتوا عارفين اللي بيحبوني كتير ونفسهم اقع بس انا قاعده علي قلبكم لحد ماتموتوا مشلولين مني وهتشوفوا".

View this post on Instagram A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Jan 27, 2019 at 5:12am PST

من ناحية أخرى، كانت سما المصري قد أثارت الجدل بعد زيارتها مؤخرًا للكويت لإجراء لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مي العيدان، وبسبب تصرفاتها والفيديو الذي نشرته من أمام أبراج الكويت، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا بمنع دخولها هناك.