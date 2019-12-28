سما المصري تبرر لمحمد صلاح احتفاله بـ(الكريسماس)

دافعت الفنانة سما المصري عن مواطنها اللاعب الدولي محمد صلاح بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب صورته الاخيرة التي ظهر فيها محتفلا مع عائلته بالكريسماس.



وقارنت سما المصري في تدوينة ، عبر حسابها على (انستجرام)، بين محمد صلاح واللاعب التركي مسعود اوزيل قائلة: (اللاعب التركي مسعود اوزيل كان بيحتفل بالكريسماس عادي اهو وهو مسلم برضو من زمان ومولود مسلم وعادي لما يحضن ويقفش في بنات حقه ياجدع ويقولك الصوره قديمه وبتاع…لكن لما محمد صلاح يحضن مراته وبنته ويحتفل بالكريسماس يبقي كافر وخارج عن الإسلام)، حسب موقع دنيا الوطن.

وتابعت سما المصري:(عن أي دين تتحدثون؟؟ الدين اللي علي مزاجكم ياشويه رعاع؟؟ ولا صلاح حراق اوي؟؟….اتقوا الله وبلاش نعمل من اللي اسمه اوزيل دا ولا باذنجان اله وبكل ماهو واقف اهو يقفش ويحضن بنات ليل فين بتوع تجار الدين والهبيده …اتلموا وعاملوا الناس ذي ماعايزين يعاملكوا وبلاش كل واحد يعملي شيخ وهو شخه).

وكان محمد صلاح قد أثار الجدل بعد نشره، عبر حسابه على (إنستجرام)، صورة ظهر فيها برفقة زوجته وابنته مكة، بجانب شجرة الكريسماس، ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بأكثر من 3 مليون ونصف إعجاب.