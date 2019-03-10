سما المصري

لا تغيب الفنانة المصرية و الراقصة الاستعراضية سما المصري كثيرًا عن إثارة الجدل واللغط حولها، حيث أنها جريئة في تعليقاتها وفي طريقة طرحها للنقاشات والمواضيع العامة من خلال صفحتها على إنستغرام التي يتابعها أكثر من 2 مليون شخص.

وخلال الساعات الماضية، تلقت سما المصري سؤالًا من أحد المتابعين "إنتي لسه عذراء؟"، ولم يكن لديها أي مشكلة أن تجيبه، فقالت له: "مش متأكدة من الموضوع دا"، ولكن الغريب في الأمر أن المصري عرضت السؤال على صفحتها في إنستغرام وتركت تعليقًا قالت فيه: " أنا قليلة أدب أوي.. هو في كده.. طب دا سؤال؟، الغريبة إجابتي على السؤال“.

يشار إلى أن شخصية سما المصري باتت متناقضة في الآونة الأخيرة، ففي بعض الأحيان تتحدث عن رغبتها بالالتزام والحجاب والابتعاد عن الملابس القصيرة والكاشفة لجسدها، وفي حين آخر تجدها تتصرف بطريقة جريئة وتقوم بنشر صور تحمل في طياتها إيحاءات جنسية وكلام غير لائق.