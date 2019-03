View this post on Instagram

ههههه....انا قليله الادب اوي...هو في كده....طب دا سؤال؟؟والغريبه اجابتي علي السؤال...حد يطلبلي العباسيه ويحجزني هناك بس علي حسابه مش هاتجنن وكمان هادفع فلوس علاج جناني....انتي فين ياحكومه عالجيني علي حسابك ياحكومه.....

