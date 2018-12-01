سما المصري

علّقت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري، على الإطلالة المثيرة للممثلة رانيا يوسف التي ظهرت بها في ختام مهرجان القاهرة، وأثارت جدلًا واسعًا في مصر.

وعقدت سما المصري مقارنة بينها وبين رانيا عبر صفحتها بـ”إنستغرام” قائلة: “أنا محجبة بالنسبة لرانيا يوسف، طبعًا لو كنت أنا التي ظهرت بهذا الشكل، كانت الشرطة حضرت لباب المهرجان لاعتقالي بتهمة الإخلال بالآداب…”.

وأضافت: "وكان زمان محامين مصر كلهم بايتين في النيابات عشان يعملوا ضدي محاضر، وكان زمان الإعلاميين والصحفيين عاملين عليّ حفلة مدة 6 أشهر قدام"، مختتمة تعليقها بالقول: "معلش أنا بنت البطة السودة".

وكتب شاهين على صفحته الشخصية بفيسبوك: "أطالب بمحاسبة القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي على السماح بظهور هذه الفنانة غير المسؤولة بملابس شبه عارية تسيء إلى سمعة مصر، وتخدش الحياء والذوق العام"، وفق تعبيره.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصدرها قائمة الأكثر تداولاً على تويتر، بعد ظهورها بفستان جريء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين بدار الأوبرا المصرية.