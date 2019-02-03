سما المصري

لأول مرة، تُظهر سما المصري الجانب الخفي من شخصيتها خلال حلولها ضيفة على برنامج "قطعوا الرجالة" مع الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار، حيث أنها كانت تتحدث بطريقة لمست فيها مشاعر متابعيها ولم تتمالك نفسها وبكت أمام الكاميرات.

وأثناء حديث سما المصري عن حياتها الشخصية، بدأت تبكي وقالت: "ليست حياتي سعيدة كما يعتقد البعض، وانزعج من نظرة الآخرين لي وهم لا يعلمون شيئا عن واقعي الذي لا يظهر، ودائما أتحدث مع الله في الليل، وأرجو منه مساعدتي، وهو يتقبل مني في الوقت الذي يتخلى عني أقرب الناس".

وتابعت: "عندما أضحك وأمازح الناس ليس معناه أن حياتي وردية، ولكن الحقيقة هو أنني لا أريد أن أجد أحدهم حزين، لكني تعلمت أن الجأ إلى الله فقط في حزني وهمي وبالفعل هو من يقف فقط بجاني".

وأضافت: "أحاول كثيرا أن ابتعد عن ارتداء الملابس المثيرة، وأفعل ما بوسعي، ودائما أدعو الله أن يحسن خاتمتي، وهو يقبل التوبة لكن الناس لا تتقبل ذلك".

وكانت سما المصري قد هاجمت الفنانة رانيا يوسف خلال نفس اللقاء الذي جمعها مع راغدة شلهوب، حيث علقت على واقعة الفستان الجريء في مهرجان القاهرة وقالت: " قلت قبل كدا إن رانيا يوسف حرة في اللي تلبسه .. بس لبسها ميعجبش شريحة كبيرة من المجتمع لأننا مش متعودين عليه إننا نلبسه، ومقدرش ألبس فستان رانيا يوسف لأني لو لبسته كان بوليس الآداب قبض عليا من برة".