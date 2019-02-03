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فيديو: سما المصري تنهار بالبكاء على الهواء وتقول: "أنا مش زي مالناس فاهمة"!

فيديو: سما المصري تنهار بالبكاء على الهواء وتقول: "أنا مش زي مالناس فاهمة"!
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