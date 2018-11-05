سما المصري

قررت الراقصة الشرقية المثيرة للجدل سما المصري الاحتفال بعيد الحب والذي يوافق الرابع من نوفمبر في مصر، حيث ارتدت المصري جلابية حمراء وأمسكت صندوق احمر كبير وقامت بتوزيع الهدايا على الناس في الشارع.

وكانت المفاجأة أن الهدايا عبارة عن حبات بطاطس، وقالت المصري من خلال الفيديو أن البطاطس أصبحت حاجة جوهرية متل الألماس والذهب لدى المصريين، واكدت أنها تتمنى ان تلقى هديتها إعجاب الناس، ولم تنسى المصري وضع قلوب الحب على حبات البطاطس.

وتفاعل الناس في الشارع مع الفنانة المثيرة للجدل خلال توزيعها للبطاطس، وقدموا التهاني لها بمناسبة عيد الحب المصري، وعلقت المصري على الفيديو قائلة: " وكان المفاجاه وقبل ما الناس تطلب بطاطس بدل الورد في عيد الحب جبت لهم انا بطاطس في الشارع وردود أفعال ذي الفل...بصراحه يعني".

والجدير بالذكر أن الراقصة الشعبية المثيرة للجدل سما المصري كانت قد اثارت ضجة كبيرة قبل مدة بعد إعلانها توبتها من الصور الجريئة التي تقوم بنشرها.

يُشار إلى أن العالم بأجمعه يحتفل بعيد الحب في يوم 14 فبراير من كل عام، إلا في مصر يحتفلون به في يوم 4 من شهر نوفمبر في كل عام.