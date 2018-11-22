سما المصري خلال حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40

حضرت الراقصة الاستعراضية سما المصري للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، وأكدت من خلال حسابها على موقع إنستغرام بأنها تم دعوتها للتواجد في فعاليات هذا الحدث الذي يجمع كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وبطرافتها المعهودة وخفة ظلها، حسمت سما المصري الجدل بين متابعيها الذين استغربوا تواجدها في المهرجان، وعلقت من خلال حسابها على موقع التواصل عن مصدر الدعوة التي تلقتها لتتواجد في مهرجان القاهرة وقالت: " أنا جبت الدعوة من توت عنخ آمون في القصر الملعون، وفيه نجوم معرفوش يجيبوا الدعوة فبقولهم روحوا اسألوا توت عنخ آمون".

وبمجرد أن قامت سما بمشاركة صورها التي تم التقاطها لها على السجادة الحمراء، استقبلت الكثير من التعليقات التي تشير إلى زيادة وزنها بشكل ملحوظ، وعلّق بعض متابعيها بشكل كوميدي واصفين إياها بـ الملكة "كيلوبطة" بدلًا من "كيلو بترا".

الجدير بالذكر أن الفنانة الاستعراضية كانت قد أعلنت عن توبتها قبل فترة وجيزة، مؤكدة عدم رغبتها بمواصلة ارتداء الملابس والأزياء المثيرة، وخاصة بعد مرورها بتجربة مريرة مع المرض أدخلتها المشفى لعدة أيام قررت على إثرها حذف العديد من صورها التي ارتدت فيها المايوه وغيره من الأزياء الأخرى الغير اللائقة.