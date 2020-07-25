سمية الألفي في أحدث ظهور تحتفل بعيد ميلادها وسط عائلتها..شاهدوا بالصور

أطلت الفنانة سمية الألفي على الجمهور في أحدث ظهور لها، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية حميمة، وحرص نجلها الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة صور الاحتفال من خلال حسابه على موقع إنستغرام.

وعايد الفيشاوي والدته في البداية من خلال نشره لصورة قديمة لها، وأرفق الصورة بتعليق كتب خلاله كلمات غزل وحب وقال: " غير أنك ممثله عظيمه حضرتك أحلي بنت و ألذ أم كل سنه و أنتي طيبه يا سمسم".

وفيما بعد، نشر الفيشاوي صور لباقي أفراد العائلة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة سمية الألفي الـ67، وظهرت وهي تمسك بقالب الحلوى، و في باقي الصور تحتضن عائلتها في كل الصور وكأنها تشكرهم على طريقتها الخاصة.

يشار إلى أن سمية الألفي تزوجت 4 مرات ولديها ابنان فقط، وهما أحمد الفيشاوي وأخيه عمر، وأزواجها كانوا الراحل فاروق الفيشاوي، الملحن مودي الإمام، المخرج جمال عبد الحميد، المطرب المصري مدحت صالح، ولكن في كل لقاءاتها الصحفية كانت دائمًا تؤكد أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي هو الحب الأول والأخير لها.

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