سمية الخشاب تنال الدكتوراة الفخرية و الأمم المتحدة تفسد فرحتها!

البوابة- زعمت الفنانة سمية الخشاب حصولها على الدكتوراة الفخرية من منظمة الأمم المتحدة للفنون ضمن احتفالية عيد الأب التي انطلقت الدورة السابعة منها أمس الأحد الموافق 7 مايو/أيار، بالإضافة إلى تكريم بعض الفنانين.

وشاركت الخشاب، متابعيها مجموعة من الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستغرام)، حيث ظهرت من خلالها وهي تحصل على شهادة الدكتوراة الفخرية.

بدوره نفى المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالعاصمة المصرية، وجود كيان تابع للمنظمة الدولية يحمل اسم (منظمة الأمم المتحدة للفنون). وصرح مسؤول المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بأنه قريبا سيصدر بيانا، ينفي خلاله وجود علاقة بين هذا الكيان والمنظمة الدولية، ويطلب التحقيق بعد انتحاله الصفة الأممية.