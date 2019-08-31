سمية الخشاب تثير التكهنات بزواجها من مغربي

اثارت الممثلة المصرية سمية الخشّاب الجدل بشكل كبير بعدما نشرت صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي ترتدي زي الزفاف المغربي، حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل (الهودج) تماشياً مع كواليس الزفاف المغربي.

الصورة التي نشرتها الخشاب انهالت عليها التعليقات بشكل كبير من قبل محبيها ومتابعيها حيث تساءلوا ما اذا كانت قد تزوجت من جديد، لكنها لم ترد على تلك التعليقات ولم تصدر أي بيان توضيحي حول الموضوع.

يذكر ان الممثلة سمية الخشاب انفصلت قبل فترة عن الفنان المصري احمد سعد وحدث موجة أخذ ورد بينهما بعد الإنفصال.

على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان (صلوا عليه)، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج (شيخ الحارة.)