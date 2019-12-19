سمية الخشاب تثير التكهنات مجددا بزواجها سرا

ظهرت الفنانة سمية الخشاب في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على (انستجرام)، وهي ترتدي دبلة وخاتما في يدها اليسرى، مما أثار الجدل مجددًا حول زواجها سرًا وعدم الإفصاح عن هذه الزيجة، على الرغم من أنها نفت الزواج قبل شهرين، حسب موقع صدى البلد.

وكانت سمية قد ردت على شائعة زواجها السري من رجل مغربي، في لقاء متلفز، قائلة: إن ظهورها بزي الزفاف المغربي، جاء خلال تكريمها قبل عدة أشهر في المغرب، الذين قرروا استقبالها بشكل مختلف.

وأضافت، أنه تم استقبالها بزفة مغربية، وارتدت القفطان، وحملوها على الهودج، لكن عندما نشرت صورة من هذا الاستقبال أشيع على السوشيال ميديا أنها قد تزوجت سرًا من رجل مغربي لم تكشف عن هويته.



