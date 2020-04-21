سمية الخشاب تحذر من منتحلي شخصيتها على (إنستجرام)

حذرت الفنانة سمية الخشاب جمهورها من أحد الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصيتها على موقع (انستجرام).

نشرت سمية صورة من الحساب المزيف، وعلقت: (حبايبي ياريت تعملوا ريبورت وبلوك للحساب المزيف ده لأنه بقاله سنين بينتحلني.. ورجاء للسادة الصحفيين تحري الدقة وعدم نقل أي أخبار أو صور من الحساب المزيف المنتحل ده، لأنه لا يمثلني وغير مسئولة عنه تماما.. وهيتم أخذ إجراءات قفله قريب إن شاء الله، وعلي السادة الزملاء إلغاء متابعته لعدم تشتيت متابعيني)، حسب موقع صدى البلد.

وتابعت: (أنا معنديش أي حساب إلا حسابي الموثق ده وحساباتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء على فيسبوك وتويتر.. اللي بطلع منها لكم لايف وبتواصل أنا مع جمهوري بنفسي.. شكرا).