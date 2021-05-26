سمية الخشاب تستعد لتقديم دويتو (أوعدك) مع عمر كمال

أعلنت الفنانة سمية الخشاب عن دويتو جديد يجمعها مع المطرب عمر كمال. هذا و نشرت سمية الخشاب عبر حسابها بتطبيق (إنستجرام) صورة لها مع عمر كمال كاشفة أن اسم الأغنية (أوعدك)، ولم توضح أي تفاصيلها.

من جهة أخرى، طلبت النجمة سمية الخشاب، من متابعيها وجمهورها عدم التنمر على أصحاب الوزن الزائد، لافتة إلى أنها مرت بهذه التجربة وعانت منها لفترة.

ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها على (تويتر)، صورة لها بوزن زائد، وكتبت عليها قائلة: (في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي انك تقول تعليق سخيف أو تتنمر على وزن حد أو حتي تقولها بهزار، لأن ده بيأثر جدا على صحتهم النفسية، وأنا مريت بده قبل كده في فترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد، وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فأرجوكم كفاية).

يذكر أن سمية الخشاب شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل (موسى) مع محمد رمضان، رياض الخولي، عبير صبري، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، هبة مجدي، ضياء عبد الخالق وفريدة سيف النصر.