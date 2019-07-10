سمية الخشاب تستعد لطرح (عربية أنا) من ألحانها

انتهت النجمة سمية الخشاب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان (عربية أنا)، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري وهو التعاون الأول بينهما، وتقول كلمات الأغنية: (عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوي من الخيال)، حسب موقع اليوم السابع.

الأغنية فكرة سمية الخشاب فيبدو أنها تركز في الفترة الحالية في الغناء للمرأة، وبالتحديد على قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها، خاصة بعد نجاح أغنيتها (بتستقوي)، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، وذلك تزامنا مع شهر المرأة، والتى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.