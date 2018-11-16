سمية الخشاب تعلق على تشبيهها بإليسا و تؤكد :(سعيدة بالتشبيه!)

سمية الخشاب تعلق على تشبيهها بإليسا

لم تغضب الفنانة المصرية سمية الخشاب من تشبيه أغنيتها (قلبي يا ناس) بأغنية المطربة اللبنانية إليسا (أحلى دنيا)، وأكدت أنها سعيدة بهذا التشبيه، قائلة: (إليسا يراها ويسمعها مئات الملايين من الجمهور وهذه حقيقة، ويجب أن أعترف بها، وهذا التشبيه يضيف لي ولا ينتقص مني!!)، حسب موقع مجلة سيدتي.

وأشارت سمية في تصريحات لبرنامج The insider، على فضائية دبي، إلى أنّ زوجها المطرب والملحن أحمد سعد، يتوقع أن تصل مشاهدات الأغنية إلى 10 ملايين مشاهدة في وقت قصير، ولكنها لم تقتصر النجاح على أرقام المشاهدات، مؤكدة أنّ تعليقات الجمهور هي التي تحدد النجاح من عدمه.

يُذكر أنّ الفنانة سمية الخشاب طرحت الأسبوع الماضي أغنية جديدة بعنوان (قلبي يا ناس)، كلمات هشام صادق، وألحان سوكا، على قناتها الخاصة بـموقع (يوتيوب)، وتقدم سمية أغنيتها هذه المرة باللهجة المصرية، بعد أن قدمت اَخر أغنية لها باللهجة الخليجية وهى (يا مسكين).