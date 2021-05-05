محمد رمضان وسمية الخشاب بحوار جنسي على السرير في مسلسل موسى!

مسلسل موسى لا يزال يضع الجمهور في حيرة كبيرة ما بين إذا ما كان يُعتبر ناجح أو فاشل خاصةً أن أصداءه السنة الحالية تعتبر لا شيء مقارنةً بـ مسلسل البرنس الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني السابق 2020.

أحداث مسلسل موسى والتي تدور في نطاق القصة الصعيدية شهد الكثير من الإنتقادات كان أولها أشكال الممثلين المبالغ بها وتحديداً "إبتسامة هوليوود" التي أبعدت محمد رمضان وسمية الخشاب عن هيئة أو شخصية أهل الصعيد.

أيضاً كان هناك إنتقاد لقصة العمل والتي تُعتبر مُكررة بعد أن أظهرت رمضان كالعادة بدور البطل الذي يقلب الأمور لصالحه في كل عمل وينهي الأمر بانتصاره سواء في المشاكل الجسدية أو الخُطط.

منذ ساعات تم تداول مشهد جمع بين رمضان وسمية بعد أن تزوجا ضمن أحداث العمل وكان الثنائي على سرير النوم يحتضنان بعضهما بحوار جنسي جاء فيه "مش هتقوم تصلح التخت الي اتكسر"..ليرد رمضان "واصلحوا ليه اذا كان هيتكسر تاني...أنا اللي لينت الحديد"!!

الجمهور أرفق الفيديو بعدة تعليقات كان منها "تفووو بدل ما يحترمو شهر رمضان تفو عليهن ينعن قرفن مسلسلات وسخة متل وجن"...وتابع آخر "استغفر الله بس الواحد شیقول صائمین"...وجاء في تعليق أحدهم "هاد شاف حالو فوق الاسلام والمسلمين والله لو يزور فلسطين الا نفصعو"...

بالحديث عن العمل فقد تم تداول صُوره بشكل كبير منذ يومين وبالتحديد مشهد زواج شخصية رمضان من شخصية سمية بحضور طليق سمية الخشاب الفنان أحمد سعد والذي أحيا حفل الزفاف لتبدأ من بعدها السُخرية من الجمهور ومن أحمد الذي شارك صُورة مُعيبة بحق زوجته سمية والتي جاء فيها "المكنة الي نفسك تركبها أنا مخلص بنزينها"... سمية الخشاب بدورها ردت الصاع صاعين بعد ان أرفقت صُورة عبر تطبيق تويتر جاء فيها "قرون ذهبية".

قصة مسلسل موسى

يذكر أن سمية تشارك في الموسم الحالي من خلال مسلسل "موسى" الذي يجمعها بالممثل المصري محمد رمضان وتدور أحداث المُسلسل في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسؤولية أشقائه وهو من محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.



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