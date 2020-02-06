سمية الخشاب تنتصر للمرأة العربية في (عربية أنا)

طرحت الفنانة سمية الخشاب الكليب الغنائي الخاص بأغنية (عربيّة أنا) إذ تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب (يا مسكين).

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: (عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال).

تمّ تصوير فى سوريا وتحديداً فى الصحراء السوداء داخل السويداء و تدور فكرة الكليب تدور حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات (لوك) منها بصورة المرأة المُحارِبة وأخرى تُبرِز أنوثتها وأناقتها حيث حملت أزياء هذا الكليب توقيع مصمّم الأزياء اللبناني توفيق الحسن، واكتملت إطلالة سميّة مع تسريحات شعرها بيد مصفّف ومُزيِن الشعر اللبنانى رواد عبّود، وماكياج بِبَصمة خبيرة التجميل اللبنانية صابرين حميّة. كما تخلّل الكليب عدة لوحات راقصة من تصميم مصمّم ومدرّب الرقص جوزيف سلّوم وإهتمّ بإطلالة الراقصات وسيم عبّود.