سمية الخشاب ترد على خبر زواجها عرفيا من مدحت صالح

نفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، ما نشرته العديد من المواقع الصحفية حول زواجها عرفيًا من الفنان مدحت صالح، منذ فترة، قبل زواجها من زوجها الحالي الفنان أحمد سعد.

ونسب عدد من المواقع تصريحات للفنان مدحت صالح، بأنه تزوج من الفنانة سمية الخشاب، بعقد عرفي لمدة عامين، وهو الأمر الذي تفاجأ به الجمهور فور معرفته.

ونفت الفنانة المصرية هذه الشائعات، واصفةً انتشارها مجددًا بأنها (نكتة سخيفة وقديمة وليس لها أي معنى، سمية الخشاب متزوجة من أحمد سعد، ولَم تتزوج مدحت صالح أبدًا من قبل)، حسب موقع إرم نيوز.

وتابعت: (المقصودة من وراء تصريح مدحت صالح، قد تكون هي الفنانة المصرية سمية الألفي، وليست سمية الخشاب)، موضحة وبشكل قاطع: (سمية الخشاب لم تتزوج مدحت صالح إطلاقًا).