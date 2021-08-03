سمية الخشاب في جلسة تصوير جريئة بالروب الأحمر: (أنا لسه بسخَّن!)

تصدرت النجمة سمية الخشاب تريند (غوغل) وذلك بعد أن شاركت جمهورها بجلسة تصوير وهي ترتدي الروب الأحمر.

وفي أول تعليق لها بعد تصدرها التريند؛ قالت سمية الخشاب لـ(صدى البلد): (أنا لسه بسخَّن.. اللي جاي أقوي بإذن الله)، حسب موقع صدى البلد.



وأضافت (السيشن كسر الدنيا.. وسأكون متفاعلة بكثرة على السوشيال ميديا مع جمهوري خلال الفترة المقبلة).

وشاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية روب باللون الأحمر، وذلك عبر حسابها على (إنستجرام).

وظهرت سمية الخشاب باطلالة جريئة مرتدية روب مميز باللون الأحمر ووضعت مكياج صاخب، وروج باللون الأحمر، وحددت عيونها باللون الأسود، وعلقت (أعظم رصيد للمرأة هو جمالها).

و كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية (أوعدك) مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب،.

وتعد الأغنية، هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

جدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب، شاركت في السباق الدرامي لرمضان 2021، بمسلسل (موسى)، والذي شاركها بطولته النجوم محمد رمضان، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، تارا عماد و إخراج محمد سلامة.