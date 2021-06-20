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ندى عادل تتهم طليقها تميم يونس بالاغتصاب الزوجي.. وسمية الخشاب تقف في صفها

منشور 20 حزيران / يونيو 2021 - 11:01
ندى عادل، تميم يونس، سمية خشاب
ندى عادل، تميم يونس، سمية خشاب

اتهمت الممثلة المصرية ندى عادل طليقها الفنان تميم يونس بالاغتصاب الزوجي وذلك بعد عام على طلاقهما.

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خرجت ندى عادل عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" عن صمتها للحديث عن معاناتها مع طليقها، وكيف أنها تعرَّضت للاغتصاب الزوجي على يديه، ووصفت التجربة بالقاسية حيث بقيت طيلة عام كامل ملتزمة الصمت غير قادرة عن الحديث.

وأشارت عادل أنها واجهت طليقها بفعلته، وكان رد فعله الاعتذار وطلب منها ضربه لكي تشعر بحال أفضل.

وأوضحت عادل أنها تشعر بالأسى حينما ترى أن الاغتصاب الزوجي ليس بجريمة في بعض الدول وتحديدًا مصر، وأن هناك شيوخ من الأزهر يبيحون ذلك ولا يعتبرونه جرم في الشرع.

وأكَّدت عادل أن ليس باستطاعتها رفع قضية على تميم وخاصة أن القانون ليس في صفها ولا يدعم قضيتها.

 

 

رد فعل تميم يونس

من جهته، توجَّه تميم يونس عبر حسابه الخاص للرد على ادعاءات عادل، وقال: " لكل الناس المستفزة إني بدي نصائح هفضل أعمل كدا لأن دا بيفيد ناس.. بعيدًا عن الناس اللي بتتصيد حتى لو دا هيكلفني إني أدخل في مشاكل وحوارات وأخسر فولورز برضو هعمل كدا ومش هبطل لغاية ما ربنا يفتكرني".

وتابع: "أوعدكم هفضل صادق على قد ما أقدر.. وعمري ما ههرب من أي مواجهة.. ومحدش هيقدر يضايقني أو يعطلني.. والحمد لله يارب عندي ناس مهمة في حياتي قليلين كفاية جدا بالنسبالي.. ونسيت أقول أهم حاجة قد إيه أنا فخور بنفسي وفخور بالحتة للي وصلتلها رأسي فوق.. ومتشرف بمعرفتي لنفسي".

وأضاف مشككًا بالادعاءات: "وليه أنا مبسعمش الكلام بالذات من الناس القريبة منى اللي بيقولولي اقعد ساكت ومتتكلمش.. عشان اكتشفت أن لو في حاجة عاوز أقولها أخبيها ليه؟»، متابعًا «أنا مش كبير على إنى اتأسف لما بغلط وحاجة عملتها مليون ألف مرة وكل الناس القريبة مني عارفة الموضوع دا.. ومفيش حاجة اخبيها".

وأكد يونس أنه لن يرفع أي قضية ضد طليقته إلَّا في حال بدأت هي في معركة قضائية ضده.

 

رواد مواقع التواصل يدعمون ندى عادل

 

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعمهم ومؤازرتهم لعادل، فكتبت إحداهن: "وجعتلي قلبي، ثم مين قال ان الشريعه قالت انها مش جريمه ، انتي سمعتي الشيوخ السكه لكن وعزه ربي دي جريمه".

كما أعربت الفنانة المصرية سمية الخشاب دعمها لعادل، وكتبت عبر حسابها على موقع تويتر": " اغتصاب الزوجة زي اغتصاب الغريبة زي اغتصاب الحبيبة زي أي نوع اغتصاب فالدنيا والمغتصب بيبقي مجرم لأنه بينتهك جسم وحقوق الإنسانة اللي معاه اللي هي جزء من حقوق الانسان.. أي مغتصب ربنا يخسف به الأرض أيا كان مكانته الاجتماعية أو المادية".

وأضافت: "فالزمن ده عرفنا أنه ممكن يكون في أشخاص بيتكلموا أنهم ضد التحرش وهما فنفس الوقت أكبر مغتصبين ومتحرشين، زي بالضبط ناس كتير بتتكلم فالديم وهما أبعد ما يكون عن الدين.. دي اسمها متاجرة والناس دي لازم تتكانسل فأقرب وقت".

وتشير الخشاب في هذه التغريدة إلى يونس الذي كشف أنه تعرَّض للتحرش على يد طبيب أسنان مشهور عندما كان في بداية العشرينيات من عمره

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بينما انتقد آخر خروجها والحديث عن المسألة وخاصة أنها انفصلت عن زوجها، وكتب: " مينفعش حاجه تتجرم طالما مفيش عليها اثبات... طب ايه يثبت كلامك؟؟ وفي نفس الوقت ايه يثبت كلامه؟؟ الحل هو الطلاق وده حصل فعلا ايه فكرتك انك تطلعي تتكلمي فا تدايقي ولاده وبس وولا  انتي حتعرفي تثبتي ولا هو حيعرف ينفي انتم السوشيال ميديا بجد جننتكم رسمي مستعدين تعملَوا اي حاجه عشان تنزلوا فيديو يفرقع و يجبلكم فولورز".

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