سمية الخشاب بروب الاستحمام مستلقية على السرير.. والمتابعون: "معندكيش هدوم"

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في فندق "بلازو فيرساتشي دبي" بعدسة المصور اللبناني رامي صايغ.

اختارت سمية الخشاب إطلالة جريئة لجلسة تصويرها، فارتدت روب استحمام أبيض مُزيَّن بزخارف ذهبية ناحية الأكمام بينما حدَّدت خصرها بحزام عريض مُزخرف من دار الأزياء الإيطالية "فيرساتشي".

وأكملت الخشاب إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج ملفت مؤلف من أحمر شفاه باللون الأحمر القرمزي وظلال عيون دخاني، بينما تزيَّنت بمجوهرات من العلامة التجارية "فيرساتشي" ومجموعة مجوهرات "سمرة دبي".

في الصور الأولى، تظهر الخشاب مُستلقية على السرير، وعلَّقت: " الجمال الحقيقي هو أن تكون صادقًا مع نفسك".

وفي المجموعة الثانية للصور، تقف الخشاب أمام شرفة الفندق مُرتديةً كعب عالٍ برَّاق ونظارات شمسية كبيرة مُزيَّنة بأحجار كريستال لامعة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختيار الخشاب لمثل هذه الإطلالة، فعلَّق أحدهم: "استحي ع مكبرك".

وكتب آخر: "عامله سيشن بالبرنس ليه معندكيش هدوم".

وعلَّقت إحداهن: "وصلت تعملي سيشن بلبرنص بجد كبرتي وخرفتي"

سمية الخشاب وشائعات ارتباطها بعمر كامل

وعلى الصعيد الفني، تعاونت الخشاب مع المطرب الشعبي عمر كمال في أغنية "أوعدك"، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، من بعدها بدأت الشائعات تُثار حول علاقة غرامية تجمعها وارتباطها به.

وأشارت الفنانة على أن الشائعات لا تشغلها ولا تهتم بمتابعتها أو الرد عليها، وأوضحت أن من غير المنطقي أن ترتبط بكل رجل تعمل معه وتشاركه في أحد الأعمال، وأكَّدت أنها تركز جهدها على عملها وأسرتها واختيار الأعمال الجديدة التي لا تقل مستوى عن أعمالها الناجحة.