  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سمية الخشاب مستاءة من الهجوم ضد محمد رمضان.. "طيب قوى وبيعمل روح حلوة"

سمية الخشاب مستاءة من الهجوم ضد محمد رمضان.. "طيب قوى وبيعمل روح حلوة"

منشور 27 نيسان / أبريل 2021 - 11:38
محمد رمضان وسمية الخشاب
محمد رمضان وسمية الخشاب

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموجة من الغضب والانتقادات بسبب إهانته الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل "موسى"، إلَّا أن الفنانة المصرية سمية الخضاب قررت الخروج عن صمتها والدفاع عن رمضان وذكر محاسنه وشخصيته الرائعة.

اقرأ ايضاًالإساءة للنجم الراحل إسماعيل ياسين: أحدث أزمات محمد رمضان!الإساءة للنجم الراحل إسماعيل ياسين: أحدث أزمات محمد رمضان!

صرَّحت سمية الخشاب لإذاعة "إنرجي" أنها تشعر بالصدمة لما يمر به رمضان رغم روحه الطيبة، وقالت: "محمد رمضان طيب قوى وبيعمل روح حلوة في اللوكيشن ومستغربة اللي بيحصله”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NRJ Egypt (@nrjegypt)

 

اقرأ ايضاًالإساءة للنجم الراحل إسماعيل ياسين: أحدث أزمات محمد رمضان!سمية الخشاب تستعرض حسنها و رشاقتها في أحدث ظهور لها على (إنستجرام)

وأشارت أنه يبذل مجهود كبير في التمثيل، كما لا يلجأ لدوبلير لأداء حركاته، وقالت: “محمد رمضان اتبهدل في المسلسل مش بيجيب دوبيلر وبيتعب جداً، يقوم بتصوير المشاهد بنفسه”.

وتطرَّقت سمية للحديث عن شبيه إسماعيل ياسين، وقالت: “هناك مشاهد أخرى تم تصويرها مرتبطة بشخصية الراحل إسماعيل ياس، الموضوع ليس به أي أهانة، الفنان الراحل هو نجم كبير وهيكون مفاجأة في الحلقات التي تم تسليمها للقنوات وتعرض الأيام القادمة”.

وبالعودة إلى المشهد المثير للجدل، يظهر محمد رمضان بشخصية "موسى" يجري صفقة بيع مع شخص شبيه لإسماعيل ياسين، حيث يحاول الأخير الفرار دون دفع المسحقات التي عليه، وحينما يطالبه موسى بالدفع، يرد عليه شبيه ياسين مُقلدَّا حركات الراحل: "ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه.. إنت مبتتفرجش على سيما.. طب كده"، ليرد عليه موسى: "إنت بتعمل كده ليه يا راجل إنت، حساب الحاجة فين".

كلمات دالة:محمد رمضانسمية الخشاباسماعيل ياسينمسلسل موسىفندراما رمضان

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...