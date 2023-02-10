سميحة أيوب تخضع للجراحة و هذا هو وضعها الصحي

خضعت الفنانة القديرة سميحة أيوب لعملية جراحية يوم أمس تكللت بالنجاح، بعد ان أصيبت بكسر في الفخذ إثر سقوطها في منزلها. هذا و تشهد حالة الفنانة تحسنا، وستغادر المستشفى بعد تعافيها لتستكمل علاجها بمنزلها خلال الأيام المقبلة.

و على صعيد فني، تشارك سميحة أيوب في المسلسل الاجتماعي (حضرة العمدة)، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2023.

المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم: روبي، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، و دينا.