سميرة توفيق في رحلة فنية إلى الرياض وهذه تفاصيلها..تعرفوا إليها

سميرة توفيق

كشفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية سميرة توفيق أنها انتهت من تسجيل جلسة فنية خاصة في الرياض تضمنت 14 أغنية من أغانيها القديمة، وسيتم بث هذه الأغاني قريبًا على إحدى القنوات التلفزيونية.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنه يجري التفاوض مع الفنانة اللبنانية لإحياء حفلات غنائية في السعودية، كما وافقت سميرة توفيق على القدوم إلى السعودية ولم تطلب مبلغًا ماليًا ضخمًا، وذلك لأن الدولة لها فضل كبير عليها خلال مسيرتها الفنية على حد تعبيرها.

ومن المقرر أن تعود صاحبة الـ83 عامًا من خلال الرياض بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، حيث كانت سابقًا قد سجلت أشهر أغانيها في فترة الثمانينيات ومنها "صبوا القهوة وزيدوها هيل"، و"حبيبي ضمني ضمة"، وعدد من الأغاني الأخرى.