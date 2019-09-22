سميرة سعيد تخطف الأنظار في أولى حلقات الموسم الخامس من "ذا فويس" (صور)

انطلق يوم السبت الـ21 من أيلول برنامج المواهب الغنائية في العالم العربي "ذا فويس" في أولى حلقات الموسم الخامس عبر شاشة إم بي سي، ومع حدوث بعض التغييرات على المدربين كانضمام كل من راغب علامة وسميرة سعيد التي خطفت الأنظار إليها، تصدرت أخبار البرنامج محركات البحث خلال ساعات قليلة من عرضه.

وعلى ما يبدو أن الظهور الأول للفنانة سميرة سعيد في برنامج "ذا فويس" كان موفقًا، واستطاعت في أولى حلقاته أن تسيطر على الأجواء بحضورها الطاغي وبخفة ظلها مع المدربين والمشتركين، بالإضافة إلى اعتمادها أسلوبها الخاص عند انضمام المشتركين في فريقها، حيث كانت تعطي لكل منهم أول أسطوانة لها في مسيرتها الفنية مع وجود توقيعها عليها، إشارة منها إلى أن لكل حلم بداية وكل شخص يمكنه تحقيق حلمه.

وكانت الديفا سميرة سعيد قد ضمت عدد من الأصوات المميزة إلى فريقها، كإعلان منها عن بدء المنافسة مع باقي المدربين مثل راغب علامة وأحلام وحماقي، ومن بين هذه الأصوات التي اختارتها المتسابق السوري ربيع الذي استطاع أن يشعل مسرح "ذا فويس" بغنائة لأم كلثوم ويدفع جميع المدربين للالتفاف له.

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