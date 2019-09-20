"إطلالة الريش" تعرض 3 فنانات للسخرية في مهرجان الجونة.. شاهد كيف تشابهت فساتينهن؟

فاجأت 3 فنانات جمهورهن بإطلالة متشابهة في انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، الأمر الذي أثار دهشة الجماهير وعرضهن للانتقاد والسخرية.

ورغم حرص الفنانات على الظهور بشكل مختلف ولافت، إلا أن الفنانات المصرية منى ذكي واللبنانية نور والمصرية أمينة خليل، ظهرن بإطلالة متشابهة، حيث ارتدين فساتين "كب" من اللون "البينك" مكشوفة الأكتاف وتزينها الريش من منطقة الصدر.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الإطلالة المشتركة إذا ما كانت من قبيل الصدفة أم بالاتفاق مع بعضهن، فيما سخر آخرون من تشابه الريش وسط تداول واسع لصورهن.

ونشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صور للفنانة منى زكى وأخرى لأمينة خليل وثالثة للفنانة نور، ليبرز مدى التشابه بين إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم لتنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، حيث يتنافس على الجوائز ما يزيد عن 80 فيلمًا.

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