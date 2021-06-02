سميرة سعيد تطرح برومو أغنية (اتنين بالليل) تمهيدا لطرحها

طرحت المطربة سميرة سعيد البرومو التشويقي لأغنيتها الجديدة، (اتنين بالليل)، وهي أغنية مقسوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، من المقرر أن تطرح المطربة الأغنية غدا الأربعاء 2 يونيو/حزيران.

أغنية (اتنين بالليل) هي الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية (بحب معاك)، والتي حققت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على موقع (يوتيوب،) وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة.

وتتعاون سميرة سعيد في ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.