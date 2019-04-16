سميرة سعيد تطرح جديدها (مدلع) على (أنغامي)

طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة (مدلع)، عبر موقع (أنغامي)، حيث نشرت مقطع من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام). وعلقت:( مدلع حاليا على موقع أنغامي)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن الديفا سميرة سعيد تستعد لإطلاق جولتها الغنائية، والتي ستبدأ الثلاثاء الموافق 23 من أبريل/نيسان، بمسرح (استوديو الفنون الحية) بالدار البيضاء، كما يحتضن قصر الأنوار بمدينة طنجة حفلها الثاني، يوم السبت الموافق 27 من أبريل/نيسان قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع (مازاغان ) بالجديدة يوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل/نيسان.