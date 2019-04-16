سميرة سعيد تطرح جديدها (مدلع) على (أنغامي)

منشور 16 نيسان / أبريل 2019 - 02:26
سميرة سعيد تطرح جديدها (مدلع) على (أنغامي)
سميرة سعيد تطرح جديدها (مدلع) على (أنغامي)

طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة (مدلع)، عبر موقع (أنغامي)، حيث نشرت مقطع من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام). وعلقت:( مدلع حاليا على موقع أنغامي)، حسب موقع صدى البلد.
يذكر أن الديفا سميرة سعيد تستعد لإطلاق جولتها الغنائية، والتي ستبدأ الثلاثاء الموافق 23 من أبريل/نيسان، بمسرح (استوديو الفنون الحية) بالدار البيضاء، كما يحتضن قصر الأنوار بمدينة طنجة حفلها الثاني، يوم السبت الموافق 27 من أبريل/نيسان قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع (مازاغان ) بالجديدة يوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل/نيسان.

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